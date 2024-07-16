Мужчина выпал из лодки и утонул в Красноярском крае

В Красноярском крае 28-летний мужчина выпал из моторной лодки и утонул. Тело мужчины нашли вдали от места происшествия.

Инцидент произошел на реке Большой Кемчуг в Бирилюсском районе. Потерпевший вместе с друзьями направлялся вверх по течению реки, не удержался и выпал за борт. Товарищи сразу же вернулись за мужчиной, но он уже скрылся под водой. Тело было обнаружено в 4 км от места падения, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Всего с начала сезона в Красноярском крае на водоемах погиб 51 человек, в том числе шесть детей.

В Иркутской области двухлетняя девочка утонула в бассейне во дворе частного дома. Она осталась без присмотра взрослых, поднялась по лестнице на каркасный бассейн и упала в воду. Возбуждено уголовное дело.