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Стали известны подробности происшествия с запертой на балконе собакой в Москве

Депутат Метлина: соседям, доложившим о собаке на балконе, не грозит наказание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила, что действия соседей, которые доложили о запертой на балконе в Москве собаке, не могут расцениваться как ложный вызов.

В беседе с НСН во вторник, 16 июля, депутат объяснила, что соседи проявили невероятную бдительность.

«Собака действительно находилась в опасности, никто это не расценивает как ложный вызов. Она была в беспомощном положении под палящим солнцем. Поэтому, конечно, те действия, которые совершали полицейские и МЧС, были крайне уместны», — подчеркнула Метлина.

По ее словам, спасатели не стали вскрывать квартиру, поскольку это допустимо только в случае, когда есть опасность жизни человека, а на животных это не распространяется.

Владелец животного, по словам депутата, позднее объяснил правоохранителям, как собака попала на балкон. Так, у него открыта форточка, когда он уходит на работу. Собака достаточно легкая, потому пролезает в эту форточку и попадает на балкон, но обратно забраться уже не может.

Депутат подчеркнула, что хозяином собаки является интеллигентный мужчина, а не живодер, каким его представили соседи.

«Если подобный инцидент повторится, то мы будем вынуждены принять другие действия — передать собаку в приют и пристраивать ее в хорошие добрые руки», — заявила Метлина.

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15 июля сотрудники МЧС спасли собаку, запертую на балконе пятого этажа. Спасатели пробрались к животному через балкон соседей, уточняет агентство городских новостей «Москва». Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Академика Бакулева. Соседи сообщили, что пес на протяжении двух дней выл на балконе без еды и воды, пишет РИАМО. Собака несколько раз пыталась перелезть через перила и едва не упала, пишет RT. На место вызвали правоохранительные органы, а также спасателей. Операция по спасению животного заняла всего несколько минут, уточняет сайт kp.ru.

Сначала собаку забрали в отдел полиции, пишет «Москва 24». Затем депутат Наталия Метлина увезла животное к ветеринару. Позднее пса вернули владельцу.

В беседе с 360.ru мужчина по имени Леонид заявил, что не оставлял животное на двое суток без воды и пищи. По его словам, недавно у собаки начался психоз на фоне грозы. Раньше за восьмилетним питомцем такого не наблюдали, а теперь он начал выбивать щеколду и вылезать на балкон. Также он заявил, собака была накормлена и накануне ее выводили гулять.

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