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В Британии обеспокоились союзом России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Политик Робертсон: Британия должна противостоять РФ, Китаю, Ирану и КНДР
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Фото: REUTERS/Hollie Adams
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Великобритания и ее союзники столкнулись со «квартетом» действующих против Запада Китая, России, Ирана и Северной Кореи, заявил 16 июля глава подготовки британского обзорного доклада по вопросам обороны Джордж Робертсон.

«Мы сталкиваемся с квартетом смертоносных стран, которые всё больше взаимодействуют друг с другом», — приводит слова политика газета The Guardian.

По мнению Робертсона, Лондон и его союзники по НАТО «должны быть в состоянии противостоять этому квартету».

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Великобритании Робертсон является одним из трех экспертов, которых британское правительство назначило для подготовки доклада по обороне. Другими двумя стали бывший главный эксперт Белого дома по России Фиона Хилл и экс-командующий британскими вооруженными силами Ричард Бэрронс.

Все трое позже представят свои выводы на основе консультаций с профильными ведомствами Соединенного Королевства и учеными. Глава британского минобороны Джон Хили назвал Робертсона, Хилл и Бэрронса «самым лучшим сочетанием внешних экспертов».

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Ранее, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что с приходом к власти в Британии нового лейбористского правительства во главе с премьер-министром Киром Стармером антироссийский курс страны продолжится. Так, 11 июля Стармер назвал Россию угрозой и призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону.

До этого, 10 июля, в Белом доме заявили, что государства Североатлантического альянса беспокоит развитие сотрудничества между Россией и КНДР, а также РФ и Китаем. В связи с этим на прошедший с 9 по 11 июля саммит НАТО были приглашены такие партнеры блока из Индо-Тихоокеанского региона, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Республика Корея.

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