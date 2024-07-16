Страны Европы лгут по поводу объемов производства вооружений, от источников поступает информация, что изготавливается только треть от ранее заявленного количества. Об этом заявил 16 июля в эфире YouTube кипрскому журналисту Алексу Христофору британский юрист и аналитик Александр Меркурис.

По его словам, ранее одна из европейских радиостанций сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) лгут, когда уверяют, что производство снарядов идет по восходящей линии и к концу года может достичь 1,7 млн боеприпасов.

«Теперь же, оказывается, реальное число составляет треть от заявленного. Эта информация поступает от источников, связанных с производством», — подчеркнул он.

Меркурис отметил, что сейчас основной нарратив по поводу так называемой победы Украины сводится к продлению боевых действий на один год.

«<…> Чтобы предотвратить продвижение России дальше, и этого якобы будет достаточно для того, чтобы сравняться с Россией в сфере военного производства, включая оружие с искусственным интеллектом», — пояснил он.

Однако украинская армия деморализована, всё больше командиров и солдат заявляют о понимании проигрыша Украины в этом конфликте.

«Они постепенно теряют веру и перестают понимать, за что они борются, и это приводит к отступлению ВСУ на разных направлениях и к отказу выполнять наступательные приказы», — заключил эксперт.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что в Европе и США существует дефицит пороха, из-за чего Киев не получает от них обещанных артиллерийских снарядов. Отмечалось, что еще к марту этого года европейские страны планировали отправить на Украину 1 млн снарядов, но получилось собрать только треть от обещанного объема.

В конце мая стало известно, что около половины боеприпасов, собранных для Украины по инициативе Чехии, не получится передать Киеву в срок из-за плохого качества деталей. Из-за этого около 50% военной помощи, собранной по инициативе Праги, доберется до Киева с задержкой.

При этом 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров пожаловался, что около половины обещанной Западом военной помощи прибывает в страну с задержкой. Он заявил, что Киеву нужно больше оружия.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.