Роберту Метсолу переизбрали главой Европарламента на второй срок

Мальтийский политик Роберта Метсола переизбрана на второй срок председательства Европарламента (ЕП) на следующие 2,5 года. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания ЕП в Страсбурге 16 июля.

«Роберта Метсола была переизбрана как председатель Европарламента с 562 голосами [из 720 возможных]», — сообщила пресс-служба ЕП в соцсети X.

Вторым кандидатом на пост была депутат ЕП от Испании, член левой партии Podemos Ирене Монтеро, однако, как пишет британская газета Independent, ее участие было символическим, безоговорочная победа Метсолы была прогнозируема. Так, Монтеро получила 61 голос.

Также журналисты отмечают, что Метсола — самый молодой политик, избранный на эту должность. Впервые она заняла кресло председателя 18 января 2022 года, в этот день женщине исполнилось 43 года. Кроме того, она первый гражданин Мальты, возглавивший ЕП, и первая женщина за последние 20 лет, добавили в издании.

«Я никогда не буду уклоняться от принятия трудных решений. Моя дверь всегда будет открыта, а к членам ЕП будут относиться справедливо и с достоинством», — обратилась Метсола к евродепутатам.

Ранее, 10 июня, на выборах в ЕП победила «Европейская народная партия», участником которой является действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции в Брюсселе с заявлением, в котором подчеркнула свою уверенность в переизбрании на должность главы Еврокомиссии. Голосование по переизбранию политика на новый срок пройдет 18 июля.