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Во Франции спрогнозировали срыв переговоров между РФ и Украиной

Филиппо: Зеленский не сказал о выводе войск России в заявлении про мирный саммит
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил 15 июля, что переговоры между Россией и Украиной могут сорваться из-за политики Североатлантического альянса (НАТО).

«И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?» — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Филиппо подчеркнул, что НАТО уже срывал переговоры между Украиной и Россией в 2022 году.

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Накануне Зеленский во время пресс-конференции заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, подготовку к проведению мирного саммита планируют завершить к ноябрю. В этот же день в Кремле призвали Зеленского объяснить значение саммита мира по Украине.

Ранее, 11 июля, агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит прежнюю ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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