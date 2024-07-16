И.о. главы МИД Ирана назвал Россию сильной страной и важным партнером Тегерана

Россия является сильной страной, отношения с которой Иран поддерживает десятилетиями. Об этом 16 июля заявил исполняющий обязанности главы иранского МИДа Багери Кани в интервью журналу Newsweek.

«Двусторонние отношения Ирана с Россией, нашим соседом и сильной страной региона, и двусторонние отношения Ирана с Китаем, влиятельным международным игроком, насчитывают десятилетия. Мы прилагаем серьезные усилия для использования потенциала стран региона во имя регионального мира и стабильности», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности участия РФ и КНР в качестве союзников Ирана в случае крупного конфликта.

По словам Кани, в Тегеране считают, что Москва и Пекин прилагают серьезные усилия по укреплению взаимного политического доверия в регионе и делают всё возможное для развития экономических связей и сотрудничества на Ближнем Востоке.

В частности, дипломат указал на роль России в расширении международного транзитного коридора, превращении Ирана в энергетический центр региона с помощью транзитных поставок российского газа через иранскую территорию, а также поставок в саму ближневосточную страну.

Ранее, 13 июля, избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал придерживаться баланса в отношениях с другими государствами. При этом в своем обращении он назвал Россию ценным стратегическим союзником и соседом, с которым планируется расширять сотрудничество — в том числе в рамках неформального объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кандидат от реформаторского крыла и экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента 6 июля. Внеочередное голосование было назначено после гибели 19 мая президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля пообщался с Пезешкианом по телефону и поздравил его с победой на выборах. Обе стороны выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества России и Ирана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва и Тегеран демонстрируют позитивную динамику взаимодействия и союзничества в различных областях.