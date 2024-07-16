Ночные рейды в рамках акции надзора за подростками проводят в Туле

В Туле проводят профилактическую акцию «Ночной дозор – 2024». Ночные рейды провели полицейские совместно с сотрудниками отдела профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Они проходили в Зареченском и Пролетарском округах.

В частности, специалисты проинспектировали площадки вокруг торгово-развлекательных центров, детские площадки, дворы и другие места досуга детей. Подросткам напомнили о соблюдении «комендантского часа» и об ответственности за правонарушения.

ТСН24 напоминает, что в Тульской области ввели «комендантский час» для детей до 16 лет. Им запрещено находиться на улицах, стадионах, в городском транспорте и общественных местах без сопровождения взрослых. Запрет действует с 22:00 до 06:00 с 1 ноября по 31 марта и с 23:00 до 06:00 с 1 апреля по 31 октября.

В конце апреля сообщалось, что в Тульской области неизвестной жидкостью отравились двое подростков, один из них погиб. Трагедия произошла в поселке Шатск Ленинского района. Двое подростков в возрасте 12 и 14 лет употребили неустановленную жидкость. Мальчик рассказал, что бутылку с жидкостью они с другом нашли на улице. Однако не исключено, что напиток мог быть где-то куплен. Предположительно, жидкость содержала метанол.