Почти 500 га земли в Курганской области заражены опасным вредителем

В Курганской области в Катайском округе ввели карантинные меры из-за найденного там опасного вредителя. Под угрозой оказался урожай картофеля и помидоров.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора, золотистая нематода поразила 451 га. В надзорном ведомстве рассказали, что картофель является основной сельскохозяйственной культурой, которая страдает от этого вредителя. В меньшей степени поражаются томаты и баклажаны.

Из-за золотистой нематоды растения отстают в росте, у них меньшее количество стеблей, чем у здоровых экземпляров. При сильном поражении образуется масса мелких корней, так называемая «бородатость» корневой системы.

Всех, кто использует земли в пораженном районе, власти предупредили об осторожности и необходимости следовать новым правилам. Специалисты проверяют другие участки, чтобы убедиться, что вредитель не распространился дальше.

Агентство напоминает, что Россельхознадзор нашел золотистую нематоду на полях двух поселков Ишимского района. Есть угроза снижения урожайности в мнескольких районах Тюменской области до 80–100%.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что в Краснодарском крае объявили карантин в связи с угрозой распространения повилики. Очаг вредителя выявлен в Кавказском районе. Карантинные мероприятия действуют на площади 241 га.

