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Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля

Iltalehti: финский закон о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля
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Фото: TASS/EPA/KIMMO BRANDT
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Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля, его утвердил президент республики Александр Стубб. Об этом 16 июля сообщило издание Iltalehti.

Документ будет иметь законную силу в течение одного года.

На сайте президента республики уточняется, что целью закона является предотвращение нелегального въезда в Финляндию.

«Акт, который отступает от Конституции и который жизненно важен для нашей национальной безопасности, теперь принят. Парламент принял свое решение требуемым широким большинством голосов. Сегодня я одобрил законопроект на заседании правительства», — добавил Стубб.

Он обратил вниманиена то, что общественное обсуждение закона показало приверженность народа страны обеспечению национальной безопасности.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
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Ранее, 12 июля, парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого может зависеть открытие границы с Россией. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, выступая перед журналистами, уточнил, что Хельсинки получил разрешение Евросовета на введение данных мер. Кроме того, законопроект обсуждался лично с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме того, 15 апреля, вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

До этого, 6 мая, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о том, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах.

В ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП и закрыло их в тот же день.

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