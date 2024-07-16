Продажу алкоголя на один день ограничат в Тайшете
В Тайшете (Иркутская область) на один день ограничат продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня города и Дня металлурга.
Запрет на продажу спиртных напитков будет действовать 20 июля с 14 до 23 часов. Он распространяется на территорию площади Юбилейной и в радиусе 100 м от нее. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Ограничение распространяется на розничную продажу напитков в соответствии с постановлением правительства Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае с каждой точки продажи алкоголя начнут взимать пошлину. Сейчас организации платят по 65 тыс. рублей в год независимо от того, сколько торговых точек им принадлежит.