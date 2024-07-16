Суд заменил приостановку работы клиники IQ Plastiс Хайдарова на штраф

Апелляционный суд заменил наказание клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastic («Ай Кью Пластик») с приостановления деятельности на штраф. Об этом стало известно 16 июля из карточки дела, размещенной на сайте Арбитражного суда Москвы.

Так, еще накануне 9-й арбитражный апелляционный суд принял решение заменить назначенное наказание в виде приостановки деятельности клиники на 90 суток на штраф в 100 тыс. рублей.

9 июля Арбитражный суд разрешил клинике Хайдарова IQ Plastique с 4 июля досрочно возобновить работу. Однако Росдравнадзор на следующий день обжаловал это решение.

Клиника Хайдарова в апреле была привлечена к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Также 9 июля Замоскворецкий суд продлил арест врачам клиники, причастным к смерти пациента. Кроме того, два хирурга клиники были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По данным следствия, медики Илья Елагин и Тамерлан Кадзаев, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался.

Жена Гаврилова Зарина 12 июня заявила, что после смерти ее супруга врачи пытались подтасовать диагноз. Вдова опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела.