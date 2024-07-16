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Депутат Европарламента Тьерри Мариани указал на слабость Макрона

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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После выборов в национальное собрание Франции в нем не сформировано абсолютное большинство, в стране нет премьер-министра, а французская делегация в Европарламенте (ЕП) не имеет влияния, при этом у президента Эммануэля Макрона очень слабая позиция. Об этом 16 июля в беседе с «Известиями» заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в парламенте Франции впервые с 1958 года нет сформированного большинства, поэтому нет премьер-министра.

«Не забывайте, что в Европарламенте 720 членов, а французская делегация состоит из 81 человека. Это означает, что на Европарламент нет никакого влияния, но в этот момент шли переговоры о том, что мы называем высшей должностью в Европейском союзе. И, честно говоря, очевидно, что у господина Макрона не самая лучшая позиция», — пояснил политик.

Мариани обратил внимание, что если лидер проиграл выборы в своей стране, то находится не в лучшем положении для выбора высшей должности.

«А в данный момент у нас есть француз, который очень слаб внутри Европейского союза. Однако в этом виноват только сам Макрон», — подчеркнул депутат ЕП.

Также он назвал действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отличным кандидатом на второй срок в этой должности.

«Пять лет назад она была избрана депутатами парламента всего с перевесом в девять голосов. На этот раз, я думаю, у нее должно быть абсолютное большинство, потому что большинство членов Европарламента не хотят менять председателя комиссии в этот очень тяжелый для Европы период», — напомнил Мариани.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

Ранее, 12 июля, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник сообщила, что 16 июля Макрон удовлетворит прошение об отставке премьер-министра республики Габриэля Атталя. После этого Атталь будет исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, правительство будет заниматься только текущими делами.

18 министров, избранных депутатами, смогут заседать в Национальном собрании и участвовать в выборах его президента.

10 июля агентство Bloomberg написало, что прошедшие парламентские выборы во Франции ввергли страну в политический хаос, а власть президента сократилась. На данный момент перед Макроном стоит задача выбора премьер-министра, который смог бы преодолеть возможные вотумы недоверия от политически раздробленной Национальной ассамблеи.

Ранее, 8 июля, в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

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