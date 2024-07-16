Депутат Европарламента Тьерри Мариани указал на слабость Макрона

После выборов в национальное собрание Франции в нем не сформировано абсолютное большинство, в стране нет премьер-министра, а французская делегация в Европарламенте (ЕП) не имеет влияния, при этом у президента Эммануэля Макрона очень слабая позиция. Об этом 16 июля в беседе с «Известиями» заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, в парламенте Франции впервые с 1958 года нет сформированного большинства, поэтому нет премьер-министра.

«Не забывайте, что в Европарламенте 720 членов, а французская делегация состоит из 81 человека. Это означает, что на Европарламент нет никакого влияния, но в этот момент шли переговоры о том, что мы называем высшей должностью в Европейском союзе. И, честно говоря, очевидно, что у господина Макрона не самая лучшая позиция», — пояснил политик.

Мариани обратил внимание, что если лидер проиграл выборы в своей стране, то находится не в лучшем положении для выбора высшей должности.

«А в данный момент у нас есть француз, который очень слаб внутри Европейского союза. Однако в этом виноват только сам Макрон», — подчеркнул депутат ЕП.

Также он назвал действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отличным кандидатом на второй срок в этой должности.

«Пять лет назад она была избрана депутатами парламента всего с перевесом в девять голосов. На этот раз, я думаю, у нее должно быть абсолютное большинство, потому что большинство членов Европарламента не хотят менять председателя комиссии в этот очень тяжелый для Европы период», — напомнил Мариани.

Ранее, 12 июля, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник сообщила, что 16 июля Макрон удовлетворит прошение об отставке премьер-министра республики Габриэля Атталя. После этого Атталь будет исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, правительство будет заниматься только текущими делами.

18 министров, избранных депутатами, смогут заседать в Национальном собрании и участвовать в выборах его президента.

10 июля агентство Bloomberg написало, что прошедшие парламентские выборы во Франции ввергли страну в политический хаос, а власть президента сократилась. На данный момент перед Макроном стоит задача выбора премьер-министра, который смог бы преодолеть возможные вотумы недоверия от политически раздробленной Национальной ассамблеи.

Ранее, 8 июля, в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.