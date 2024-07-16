Житель Магадана оформил кредиты и перевел мошенникам 3 млн рублей

В Магадане проводится проверка по факту кибермошенничества в отношении 54-летнего мужчины. Потерпевший лишился 3 млн рублей.

По словам магаданца, он увидел предложение дохода от инвестиций. На связь с мужчиной вышел незнакомец, который представился сотрудником инвестиционной компании. По его инструкциям потерпевший оформил шесть кредитов в банках и перевел средства на продиктованные счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Не получив обещанного дохода, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Московской области 33-летняя женщина лишилась 2 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники под предлогом продления договора на оказание услуг получили от потерпевшей пароли, а затем убедили оформить кредиты и перечислить средства на посторонние счета.