Производство яиц выросло в 2024 году в Иркутской области
С начала 2024 года в Иркутской области произвели 512 млн шт. яиц. Производство выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, отрасль находится на высоком уровне в течение последних пяти лет. По сравнению с прошлым годом производство яиц выросло на 14 млн шт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
В крестьянских фермерских хозяйствах произведено 37 тыс. яиц, что на 2,8% выше показателя прошлого года.
Обеспеченность Приангарья куриными яйцами составляет больше 150%, а общее производство за год составляет порядка 1 млрд шт. В регионе действуют две птицефабрики. Иркутская область занимает 18-е место среди регионов России по производству яиц.
В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о системном росте уровня продовольственной безопасности страны. К примеру, на 11% выросли урожаи картофеля, фруктов и овощей. Выпускаемой продукции хватает для поставок партнерам за рубеж.