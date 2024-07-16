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Производство яиц выросло в 2024 году в Иркутской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С начала 2024 года в Иркутской области произвели 512 млн шт. яиц. Производство выросло почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова, отрасль находится на высоком уровне в течение последних пяти лет. По сравнению с прошлым годом производство яиц выросло на 14 млн шт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В крестьянских фермерских хозяйствах произведено 37 тыс. яиц, что на 2,8% выше показателя прошлого года.

Обеспеченность Приангарья куриными яйцами составляет больше 150%, а общее производство за год составляет порядка 1 млрд шт. В регионе действуют две птицефабрики. Иркутская область занимает 18-е место среди регионов России по производству яиц.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о системном росте уровня продовольственной безопасности страны. К примеру, на 11% выросли урожаи картофеля, фруктов и овощей. Выпускаемой продукции хватает для поставок партнерам за рубеж.

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