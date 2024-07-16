Высокую пожарную опасность спрогнозировали на Колыме

В ближайшие три дня в Магаданской области ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики распространили экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях.

По данным пожарно-спасательного центра, четвертый класс пожарной опасности установится с 17 по 19 июля. По данным ИА MagadanMedia, наиболее высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций существует в Среднеканском муниципальном округе. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее в этот день сообщалось о локализации крупного природного пожара в Коктебеле в Крыму. Площадь горения составляет 40 га.