Уголовное дело возбудили после наезда машины на двух школьниц на Ставрополье
В Ставропольском крае две школьницы пострадали в результате наезда автомобиля «ВАЗ-21083». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел вечером 15 июля на трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минводы. По данным ИА StavropolMedia, когда две девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, их сбила легковушка. Обе школьницы госпитализированы. Девочку, на которую пришелся основной удар, поместили в реанимацию.
За рулем автомобиля находился 53-летний мужчина. Он объяснил, что слишком поздно заметил пешеходов, поэтому отреагировать не успел.
За минувшие сутки на дорогах России зафиксировали 357 ДТП, в результате которых травмы получили 466 человек, 41 человек погиб. С участием несовершеннолетних произошло 73 ДТП.