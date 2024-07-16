В Грозном участники КИФ-2024 обсудили проекты для инвестирования

Кавказский инвестиционный форум (КИФ-2024) продолжает работу в Грозном, представители бизнеса и власти 16 июля обсудили возможности развития транспортных объектов, строительства, развитие регионов и освоение космоса.

В ходе пленарного заседания форума вице-премьер правительства Александр Новак отметил, что Кавказ переживает инвестиционный бум.

«Как вы знаете, для достижения национальных целей президент поставил задачу увеличить объем инвестиций в нашей стране к 2030 году на 60%. Эта амбициозная задача выполняется, и опережающими темпами выполняется именно на Северном Кавказе», — обратил он внимание.

Экспозиции северо-кавказских регионов и компаний демонстрируют гостям форума инвестиционный и экономический потенциалы, достижения и приоритетные проекты. Впервые регионы СКФО смогли привлечь инвестиции на сумму более 1 трлн рублей.

«Очень хорошо, что не только триллион, но структура инвестиций меняется. Если раньше максимальной долей инвестиций были государственные средства, то сегодня это сторонние инвестиции: частные инвестиции, инвестиции банков», — уточнил гендиректор «Кавказ.рф» Андрей Юмшанов.

На форуме бизнес и власть пытаются совместными усилиями создать инфраструктуру для путешественников. Дагестан на форуме подписал соглашение с инвестором, который построит на берегу моря пятизвездочный отель. Это лишь один из резидентов мегапроекта «Каспийский прибрежный кластер».

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов добавил, что в реализацию проекта предполагается 15 млрд рублей бюджетных вложений и 100 млрд частных инвестиций.

В Северной Осетии уже строится новый горнолыжный курорт — Мамисон.

«Уже этой зимой можно будет приехать и кататься. И это будет не одна-две трассы, а 17–18 км трасс, то есть искушенные опытные катальщики смогут приехать и действительно получить удовольствие и проникнуться всей этой историей, потому что до этого там не было вообще ничего», — рассказал директор департамента развития особых экономических зон «Кавказ.рф» Владислав Субботин.

Кроме того, на форуме был представлен прототип первого чеченского космического спутника.

В космос аппарат под названием «Нохчо», что переводится как «чеченец», запустят в конце 2024 года с космодрома Восточный на ракете-носителе «Союз».

«У него есть несколько назначений. Здесь будет установлена фото- и видеокамера, и мы сможем получать очень интересные фотографии», — рассказал начальник отдела инновационного развития ЧГУ Умар Дадашев.

Форум начал работу 15 июля. В рамках основной выставочной экспозиции КИФ-2024 инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.