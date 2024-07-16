На Луне нашли пригодную для строительства базы подземную пещеру

Астрономы из Италии и США обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, которая из-за своего расположения может подойти для строительства лунной базы. Исследование на эту тему опубликовано 15 июля в журнале Nature Astronomy.

Пещеру в районе впадины Моря Спокойствия удалось обнаружить с помощью радиолокационных данных с разведывательного орбитального аппарата LRO. Их анализ показал, что в этой области доступен пещерный канал размером около 45 м на 80 м приблизительно в 150 м под поверхностью.

Исходя из этого предполагается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для лунной базы, которое может дать укрытие от суровых условий на поверхности спутника Земли и помочь в долгосрочном исследовании Луны человеком.

На лунной поверхности были обнаружены и другие потенциальные подземные отверстия, интересные с точки зрения возможности обитания, указали ученые. При этом обычно остается неясным, обеспечивают ли они необходимый доступ к пещерным каналам с обширной подземной площадью.

Ранее, 3 июля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что грунт, который передали отечественным ученым после высадки на Луну космонавтов из США, действительно оказался с естественного спутника Земли. По его словам, это доказала экспертиза образцов.

До этого, 25 июня, китайский космический аппарат «Чанъэ-6» впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Возвращаемая капсула зонда успешно приземлилась на севере Китая после миссии, длившейся 53 дня.