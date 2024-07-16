Автоэксперт предупредил, какие приборы «врут» в машинах

Показания различных приборов в автомобиле не всегда достоверны. К примеру, «врать» могут спидометр и датчик температуры охлаждающей жидкости, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, передает «Российская газета» 16 июля.

«Существует запрограммированное «вранье» приборов — некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Например, спидометр обязан показывать на 5–10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее», — рассказал Стрельбицкий.

Датчик температуры охлаждающей жидкости при исправной системе может показывать 90 градусов, хотя реальная рабочая температура составляет около 110 градусов, чтобы не пугать пользователя. Допустимая погрешность приборов должна быть указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Впрочем, при возникновении сбоев желательно провести диагностику и определить, в чем причина некорректных показаний, посоветовал специалист.

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