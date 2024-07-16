Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики РФ
Мир
Байден заявил о готовности к новым дебатам с Трампом в сентябре
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Общество
Второй вертолет МЧС России Ми-8 приступил к ликвидации пожара в Коктебеле
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Мир
Фицо назвал вступление Украины в НАТО провокацией столкновения альянса с РФ
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Армия
Военнослужащие ВС РФ захватили 17 опорных пунктов и уничтожили до 585 бойцов ВСУ
Экономика
Новак сообщил о подписании соглашений участниками КИФ уже на 60 млрд рублей
Мир
В Кремле исключили вмешательство России во внутренние дела США
Мир
Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом
Общество
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов
Происшествия
В Туапсинском районе четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Автоэксперт предупредил, какие приборы «врут» в машинах

Эксперт Стрельбицкий: спидометр показывает на 10% большую скорость, чем реальная
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показания различных приборов в автомобиле не всегда достоверны. К примеру, «врать» могут спидометр и датчик температуры охлаждающей жидкости, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий, передает «Российская газета» 16 июля.

«Существует запрограммированное «вранье» приборов — некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Например, спидометр обязан показывать на 5–10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил ее», — рассказал Стрельбицкий.

Датчик температуры охлаждающей жидкости при исправной системе может показывать 90 градусов, хотя реальная рабочая температура составляет около 110 градусов, чтобы не пугать пользователя. Допустимая погрешность приборов должна быть указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Впрочем, при возникновении сбоев желательно провести диагностику и определить, в чем причина некорректных показаний, посоветовал специалист.

Компонент успеха: российскому автопрому советуют объединяться
На «Иннопроме» оценили уровень локализации автомобильной отрасли

13 июля эксперт Игорь Чекулаев назвал способы сэкономить летом на бензине. По его словам, если машина стоит в пробке, выключение кондиционера и вправду снижает потребление топлива. Но, когда машина находится в движении, открытые окна (вместо кондиционера) приводят к увеличению расхода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024