Жители Хабаровского края отдали мошенникам около 3 млн рублей

В Хабаровском крае несколько человек пострадали в результате дистанционного мошенничества. Общий ущерб составил около 3 млн рублей.

47-летний мужчина рассказал, что оставил заявку на сайте с рекламой инвестиций. Спустя некоторое время ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником инвестиционной компании. По инструкции собеседника потерпевший установил приложение на телефон и перевел на посторонние счета 38 тыс. рублей. Мошенник предложил вывести «прибыль» на счет доверенного лица. Хабаровчанин связался со своей 22-летней знакомой. Девушка выполнила ряд операций, средства поступили на ее счет, их она перевела на следующий счет. На следующий день выяснилось, что на имя девушки оформлены кредиты на 1,4 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

Похожим образом злоумышленники обманули 46-летнего мужчину. На его имя были оформлены два кредита на сумму 1,7 млн рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

В Подмосковье 33-летняя женщина лишилась из-за мошенников 2 млн рублей. Она оформила кредит и перевела средства на определенные номера карт.