Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Чите
Маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком в Чите. Четыре человека получили травмы.
Авария произошла утром 16 июля на улице Советской. По словам очевидцев, грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса. По данным ИА ChitaMedia, трое из четырех пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
В Туапсинском районе Краснодарского края рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель иномарки перед ДТП выехал на встречную полосу. Травмы получили четыре человека.