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Новак принял участие в первом дне Кавказского инвестиционного форума

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак принял участие в первом дне Кавказского инвестиционного форума, который проходит в столице Чеченской Республики — в городе Грозном. На площадке форума ожидается порядка 4400 гостей из России и зарубежных стран.

Александр Новак выступил на пленарном заседании форума. В нем также приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов, представители крупного бизнеса, ведущих банков и институтов развития.

«Кавказ — самый молодой регион нашей страны. Уникальный климат, великолепная природа, исторические достопримечательностями и расположение от моря до моря делают его особенно привлекательным для развития. Кавказ сегодня переживает инвестиционный бум. Для достижения национальных целей президент поставил задачу увеличения инвестиций в нашей стране к 2030 году на 60%. И эта амбициозная задача выполняется опережающими темпами. По итогам прошлого года рост инвестиций на Северном Кавказе составил 17% год к году, это значительно выше, чем в среднем по России», — сказал Александр Новак. Он особо отметил успехи в развитии туристических проектов на базе особых экономических зон, в агропромышленном секторе, промышленности, транспортно-логистической сфере.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации ознакомился с экспозицией стендов регионов СКФО, Абхазии и Южной Осетии на площадке «Экспо» Кавказского инвестиционного форума. В его присутствии прошли торжественные церемонии подписания двух соглашений — об осуществлении туристско-рекреационной деятельности между правительством Республики Дагестан, управляющей компанией Кавказ.РФ и резидентом ОЭЗ в целях реализации проекта «Каспийский прибрежный кластер», а также по строительству нового аэропортового комплекса «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике.

Вице-премьер и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приняли участие в церемонии пуска газа в дом многодетной семьи в городе Грозном. Супруги Рахман и Имани Хасахановы подали заявку на догазификацию нового дома две недели назад. В короткий срок все работы были завершены, затраты на газовое оборудование в доме и стоимость работ по проведению газа внутри участка будут компенсированы из регионального бюджета.

Вице-премьер встретился с президентом Южной Осетии Асланом Гаглоевым. Александр Новак отметил рост товарооборота между двумя странами в январе—апреле 2024 года на 2,1% к уровню того же периода 2023 года и заверил, что Россия продолжит поддерживать становление Южной Осетии в качестве современного и экономически самодостаточного государства. Стороны обсудили сотрудничество в социально-экономической сфере, в вопросах электроснабжения Южной Осетии и поставок нефтепродуктов. Были затронуты аспекты совершенствования нормативно-правовой базы при переходе страны на таможенное законодательство ЕАЭС. Участники встречи договорились провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами до конца 2024 года.

Александр Новак посетил открытие «Лаборатории Медиа» и пообщался со студентами и молодыми специалистами Северо-Кавказского федерального округа в рамках Молодежного форума. Цели площадки «Лаборатория Медиа» — диалог и обмен опытом между экспертами медиаотрасли и студентами-медийщиками, а также создание фундамента для успешной карьерной траектории в будущем. Вице-премьер ответил на вопросы студентов и молодых специалистов об образовании, развитии карьеры, взаимодействии университетов и бизнеса, а также рассказал о своем личном опыте становления как управленца и поделился видением профессионального развития специалиста будущего.

В рамках форума вице-премьер принял участие в церемония награждения финалистов и победителей первой инвестиционной премии «Вершина».

Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

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