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Военный суд начал рассмотрение второго дела экс-замдиректора Росгвардии Милейко

Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии отправили в СИЗО
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Фото: tularegion.ru
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Московский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова о мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом появилась в базе данных на сайте суда.

Согласно картотеке, дело зарегистрировано 3 июля. На заседании в понедельник решался вопрос об избрании меры пресечения Милейко и Шальнову, которым вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следующее заседание на эту же тему состоится 17 июля.

Компания «Спецшвейснаб» в прошлом занималась разработкой и производством обмундирования для Росгвардии. Следствие полагает, что средства были похищены при закупках вещевого имущества путем завышения стоимости.

По информации газеты «Коммерсант», Милейко, уже приговоренный к шести годам колонии по своему первому делу, был этапирован из колонии в столичный СИЗО для участия в следственных действиях.

При этом на заседании выяснилось, что Шальнов помещен в СИЗО Челябинска за дачу взятки сотрудникам ФСИН. Оперативники ФСБ 4 июля провели у него обыски, затем бизнесмен был этапирован в Челябинск, где следователи предъявили ему обвинения по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Предварительно, речь идет о перечислении сотруднице местного управления ФСИН 200 тыс. руб. и 30 тыс. руб. якобы в качестве платы за покровительство при заключении договоров на пошив формы. Сам Шальнов вину отрицает.

Материалы уголовного дела о предполагаемых махинациях при поставках вещевого имущества подразделениям Росгвардии поступили в военный суд после утверждения военными прокурорами. Отмечается, что Шальнов продолжал обеспечивать формой участников СВО и другие силовые структуры во время расследования, которое продолжалось приблизительно пять лет.

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30 июля 2021 года бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко признали виновным по делу о мошенничестве с квартирой в Балашихе. Он был приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. рублей. Также его лишили воинского звания генерал-лейтенанта запаса.

В октябре 2020 года Милейко задержали по пoдозрению в мoшенничестве, а в декабре арестовали. Следствие полагало, что его жена Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. Следствие оценило стоимость помещения в 21 млн рублей.

Документы оформлял бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, который осенью 2020 года заключил сделку со следствием и дал показания на бывшего замглавы Росгвардии. Кроме того, тогда же стало известно о проверках Милейко на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в Росгвардию, которые он курировал.

Милейко в 2009–2012 годах занимал различные руководящие должности в МВД России. С 2014 по 2016 год стал заместителем полномочного представителя президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента России в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.

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