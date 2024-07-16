Вооруженный ножом мужчина напал на военного в Париже

В результате нападения вооруженного ножом мужчины на военный патруль в Париже пострадал один из военнослужащих. Об этом 15 июля сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Военный, участвующий в операции по поддержанию порядка Sentinelle, получил ножевое ранение во время патрулирования Восточного вокзала в Париже. Его жизнь не находится под угрозой», — написал министр на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Отмечается, что напавший на патруль мужчина был задержан.

Телеканал BFMTV со ссылкой на данные с камер наблюдения сообщил, что перед нападением мужчина некоторое время следовал за военным патрулем. Лезвие ножа, которым он был вооружен, было длиной порядка 30 см. По информации источника телеканала в правоохранительных органах, во время нападения мужчина выкрикнул фразу «Бог велик!» на французском языке. Нападавший является католиком.

Нападавший не числился в списке потенциальных террористов и лиц, угрожающих безопасности государства. Однако его психическое состояние вызывает опасения, так как у него уже были диагностированы проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, в 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в районе метро «Шатле» в Париже. Суд признал его неспособным осознавать свои действия и отправил на лечение в психиатрическую лечебницу под юрисдикцией полиции Парижа.

Ранее, 20 июня, в Германии на железнодорожной станции Лауф-ан-дер-Пегниц 34-летний мужчина напал с ножом на трех сотрудников федеральной полиции.