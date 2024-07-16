Байден поручил усилить охрану Кеннеди-младшего после покушения на Трампа

Охрана кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего будет усилена по просьбе его политического оппонента, действующего лидера страны Джо Байдена. Кроме того, планируется проведение некоторых проверок в отношении действий спецслужб во время нападения на Дональда Трампа. Об этом на брифинге для журналистов сообщил руководитель министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас.

«Президент поручил мне в свете событий, произошедших в субботу, взаимодействовать с Секретной службой США для предоставления охраны Роберту Кеннеди – младшему», — сказал он.

Кроме того, Майоркас подчеркнул, что администрация президента по указу Байдена в данный момент самостоятельно проводит независимое расследование обстоятельств атаки на Трампа. В охрану также были внесены коррективы на основе совершенных ошибок.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены, сообщает 360.ru. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.