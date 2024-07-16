В Японии исключили поставки летального оружия на Украину

Япония не собирается отправлять смертоносное вооружение Украине и продолжит оказывать помощь Киеву в рамках Конституции страны, сказали «Известиям» в посольстве страны в РФ.

«Относительно помощи Украине, Япония в соответствии с Уставом ООН, придерживаясь основного принципа мирного государства и сохраняя путь мирного государства, тщательным и строгим образом осуществляет политику контроля передачи оборонного оборудования. В этом контексте для оказания максимальной поддержки Украине Япония до сих пор предоставляла помощь в виде бронежилетов, защитной одежды и масок, небольших дронов и гражданских транспортных средств», — подчеркнули в диппредставительстве.

В дальнейшем Япония в рамках Конституции и законов, а также в сотрудничестве с другими странами, в том числе со странами — членами G7, будет «оказывать свойственную ей поддержку».

Конституция Японии не позволяет поставлять оружие странам и регионам, вовлеченным в вооруженный конфликт. При этом в декабре 2023 года правительство страны разрешило передавать летальное оружие и его компоненты, произведенные по лицензиям других стран, обратно этим странам.

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Запретное желанное: Япония отказывается поставлять Украине летальное оружие