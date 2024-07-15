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В США решили поддержать Киев в случае приглашения России на саммит по Украине

Миллер: США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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США поддержат Киев, если он решит пригласить Россию на второй саммит по Украине. Об этом 15 июля сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Если они (власти Украины. — Ред.) хотят пригласить Россию на этот саммит, то, конечно, мы это поддерживаем», — сказал он в ходе брифинга, запись опубликована на YouTube-канале Госдепартамента.

По словам Миллера, решать, приглашать ли представителей Москвы на очередной саммит, должны в Киеве.

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В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Для этого планируется выработать план на трех встречах: по энергетике в Катаре, по морскому коридору в Турции и по гуманитарным вопросам в Канаде.

11 июля агентство Bloomberg сообщило, что Киев хочет провести вторую встречу по мирному урегулированию с участием России до президентских выборов в США.

В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин исключил участие России в новом саммите по Украине, поскольку Москва по-прежнему слышит ультимативную риторику Киева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также указал на то, что вероятный саммит по Украине не имеет содержательной части.

Москва неоднократно указывала на готовность к диалогу. В частности, президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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