СМИ узнали о гибели известного сирийского бизнесмена при атаке Израиля

Бараа аль-Катарджи, известный сирийский бизнесмен, близкий к семье президента Сирии Башара Асада, погиб в результате атаки Израиля. Об этом 15 июля сообщило агентство Reuters.

«Бараа аль-Катарджи был убит в результате израильского удара вблизи ливано-сирийской границы в понедельник», — заявило издание.

Этот бизнесмен построил крупную сеть предприятий, связанных с нефтью, логистикой, транспортом и строительством, вместе со своим братом Хуссамом. Бизнес аль-Катарджи находится под санкциями США за поддержку братьями Асада.

Израиль пока никак не прокомментировал произошедшее.

Накануне, 14 июля, один сирийский военный погиб и еще трое получили ранения при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску. Атаки были совершены с Голанских высот.

ЦАХАЛ 10 июля ударила по позициям сирийских военных в районе Голанских высот. Армия еврейского государства объяснила, что такой шаг был предпринят потому, что военные арабской республики пользовались боевой инфраструктурой, нарушая Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией в буферной зоне, подписанное в 1974 году.

До этого, 30 июня, израильская армия сообщила, что 18 военнослужащих ЦАХАЛ пострадали в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Голанских высотах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.