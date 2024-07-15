Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля

В некоторых районах Москвы в понедельник, 15 июля, выпало почти 80% от месячной нормы осадков. На город обрушились ливневые дожди. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе (66 мм), Юго-Восточном административном округе (48 мм), Восточном административном округе (34 мм)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 июля в столице ожидаются сверхинтенсивные осадки. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.

В этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. В пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов, но до этого отметки на термометрах будут достигать +32 градусов.

До этого, 10 июля, ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.