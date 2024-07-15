Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля
Мир
Захарова указала на период внутриполитического пике в США после покушения на Трампа
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
Ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Происшествия
На футболиста Андрея Канчельскиса напали в центре Москвы
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Общество
В Севастополе локализовали природный пожар на площади 3 га
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Интернет и технологии
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых районах Москвы в понедельник, 15 июля, выпало почти 80% от месячной нормы осадков. На город обрушились ливневые дожди. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в Южном административном округе (66 мм), Юго-Восточном административном округе (48 мм), Восточном административном округе (34 мм)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Бригадами ГУП «Мосводосток» выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 июля в столице ожидаются сверхинтенсивные осадки. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.

Штормовое расположение: когда в Москве закончатся ливни и грозы
В столице за три дня может выпасть до месячной нормы осадков

В этот же день в Гидрометцентре России сообщили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. В пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов, но до этого отметки на термометрах будут достигать +32 градусов.

До этого, 10 июля, ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал рост числа смерчей в Москве. По его словам, чем сильнее жара, тем выше риск возникновения смертельно опасных для людей вихрей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024