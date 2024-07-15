Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции

На Украине предъявили обвинение депутату Верховной рады текущего созыва в вымогательстве взятки на сумму 3,4 млн гривен (около $83 тыс.). Об этом 15 июля сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

При этом украинский Центр противодействия коррупции также на платформе мессенджера уточнил, что речь идет о нардепе от «Слуги народа» Николае Задорожном.

По данным НАБУ, в марте этого года подозреваемый потребовал от председателя сельского совета в Сумской области взятку за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе.

«Его «откат» составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны были чинить препятствий в освоении выделенных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Из информации в открытых источниках известно, что Задорожный раньше работал в ивент-агентстве GB Event by Kvartal 95, аффилированном с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого, 9 июля, на Украине выявили и задержали высокопоставленных таможенных чиновников, которые «обложили данью» региональные отделения таможни. Отмечалось, что злоумышленники за взятки обещали не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности и прикрывать служебные нарушения таможенников.

Ранее, 16 мая, генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч указал на высочайший уровень коррупции на Украине. По его словам, коррупция в стране остается одной из самых высоких в Европе. Кабмин республики остается одним из наименее прозрачных в Европе.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.