СМИ рассказали о преимуществах российских авиабомб ФАБ-3000

Российские авиабомбы ФАБ-3000 несут в себе серьезную опасность, поскольку их практически невозможно сбить. Об этом 15 июля сообщило издание Bussines Insider.

«Эти бомбы — огромное преимущество <…> [Российская] авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолеты противника», — говорится в публикации.

Боеприпасы летят быстро и незаметно для радаров противовоздушной обороны (ПВО), а также обладают небаллистической траекторией.

Накануне летчик истребителя-бомбардировщика Су-34 заявил, что российские авиабомбы с УМПК наводят ужас на Вооруженные силы Украины (ВСУ), которым нечего им противопоставить даже с западным вооружением. Летчик пояснил, что расчетная точность авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК —10 м. Масса тротила в ней — 1,4 тыс. кг, это оставляет конкурентов позади.

4 июля военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ бомбой ФАБ-3000 нанесли удар по позициям ВСУ в Харьковской области. Удар по позициям ВСУ был нанесен в районе населенного пункта Глубокое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.