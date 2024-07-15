Полиция Италии освободила 33 мигрантов из Индии из рабства

Итальянская полиция освободила 33 мигрантов из Индии из рабства. Об этом сообщает 15 июля Би-би-си.

«По данным полиции, 33 рабочих были заманены в Италию двумя гражданами Индии, которые обещали им работу и безбедное будущее. Однако вместо этого их заставляли работать более 10 часов в день семь дней в неделю за крошечную зарплату, которая использовалась для погашения долгов предполагаемым главарям банды», — говорится в материале.

Уточняется, что правоохранительные органы задержали двух человек, также выходцев из Индии, которые заманивали мигрантов в рабство, обещая им работу. При себе у задержанных было обнаружено более $500 тыс.

Отмечается, что эксплуатация фермеров — как итальянцев, так и мигрантов в Италии является частой проблемой. Тысячи людей работают на полях, виноградниках и в теплицах, расположенных по всей стране, часто без контрактов и в крайне опасных условиях.

В начале мая в Португалии арестовали четырех человек по подозрению в содержании мужчины в рабстве на протяжении 17 лет. Агентство уточняло, что 54-летний мужчина всё это время подвергался физическому и психологическому насилию и был жертвой трудовой эксплуатации. Его также «сдавали в аренду» третьим лицам для выполнения сельскохозяйственных работ.