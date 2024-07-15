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В МИД Южной Кореи заявили о невозможности поддерживать прежние отношения с РФ

МИД Южной Кореи: страна не сможет поддерживать прежние отношения с Россией
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Фото: TASS/AP/Bruna Prado
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Южная Корея не сможет поддерживать с Россией прежний уровень отношений после того, как Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль.

По словам главы южнокорейского МИДа, отношения с Россией ранее были напряженными из-за украинского конфликта, но после подписания договора с КНДР «они еще более осложнились».

«В нынешней международной обстановке мы не можем поддерживать обычные отношения с Россией, как будто ничего не случилось», — приводит его слова газета The Hankyoreh.

Кроме того, дипломат заявил о готовности наращивать стратегическую коммуникацию с Китаем. Как отметил Чо Тхэ Ёль, Пекин не заинтересован в нестабильности мирового порядка.

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Ранее, 8 июля, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью Reuters предложил России сделать выбор, с какой из двух Корей развивать отношения. Он заявил, что углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна якобы несет угрозу для безопасности на Корейском полуострове и для Европы. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает необходимым выстраивать хорошие отношения одновременно с обеими странами.

До этого, 20 июня, в администрации президента Южной Кореи сообщили, что на фоне подписания нового договора между Россией и КНДР Сеул расширяет экспортные ограничения в отношении Москвы. На следующий день посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызвали в МИД республики. Там дипломат заявил, что РФ выступает против попыток угроз и шантажа, которые Сеул предпринимает из-за подписания договора.

18–19 июня президент России Владимир Путин находился с госвизитом в КНДР, где провел переговоры с ее лидером Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.

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