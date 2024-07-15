МИД Белоруссии назвал запрет Латвии на въезд и импорт машин ударом по людям

Запрет Латвии на въезд зарегистрированных в Белоруссии автомобилей осложнит гуманитарные связи. Об этом заявил 15 июля пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

По его словам, Минск не будет принимать симметричные ответные меры.

«Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Глаз сообщил, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям. По его словам, Рига «явно действует в ущерб своим национальным интересам». В свою очередь, Белоруссия заинтересована в развитии контактов с соседями.

Латвийская служба государственных доходов ранее сообщила, что с 16 июля лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами запрещен въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Риги с Минском и РФ. Отмечалось, что если владелец автомобиля откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то «может быть принято решение о конфискации транспортного средства». Уточняется, что ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций и диппредставительств.

28 июня в МВД Латвии проинформировали, что Рига завершит строительство забора вдоль 173-километровой границы с Белоруссией к концу июля. В настоящее время также строятся три вышки, которые являются частью системы мониторинга внешней сухопутной границы.