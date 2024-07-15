Политолог оценил влияние покушения на Трампа на результат выборов в США

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал в понедельник, 15 июля, как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа повлияет на президентскую гонку в США.

«Скажется шикарным образом. Подарили Трампу джекпот. Он же теперь герой! Всё, что его не убивает, делает его сильнее. Он же не как Байден, который на месте падает по три раза. А это видите… упал, поднялся, окровавленный, руку — вверх, просто шикарно! Это скажется очень положительно», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

При этом он считает, что расслабляться экс-президенту США не стоит.

«Но Трампу не стоит расслабляться, потому что если не застрелили один раз, не значит, что не будет попыток в будущем», — заключил он.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован, передает НСН. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Секретная служба США усилила охрану Трампа на фоне покушения в Пенсильвании, передает RT.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.