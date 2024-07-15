Собянин рассказал о результатах проекта «Сделано в Москве» за полгода

За январь-июнь текущего года участники проекта «Сделано в Москве» заработали 150 млн рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, результаты первого полугодия на 36% превышают показатели всего предыдущего года.

Градоначальник отметил, что в настоящее время на сайте «Сделано в Москве» представлено более 25 тыс. товаров столичных производителей. За первые шесть месяцев его посетили свыше 1 млн человек.

Собянин подчеркнул, что число городских мероприятий, на которых производители презентовали свои товары, выросло в полтора раза. Среди них — Московская неделя предпринимательства и Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе».

Проект «Сделано в Москве», к которому уже присоединились больше 5,5 тыс. предпринимателей, также сотрудничает с крупнейшими российскими маркетплейсами. На этих площадках продвигают продукцию столичных компаний: одежду, косметику, товары для детей и для дома.