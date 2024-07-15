В раде предложили украинцам ведро и колодец вместо кондиционера

Украинцы не должны «делать трагедии» из установившейся аномальной жары и перебоев с электричеством, для охлаждения можно использовать ведро и колодец. Об этом 14 июля в своем Telegram-канале написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, таможни и налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тыс. лет до их рождения человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело», — призвал депутат.

Парламентарий предложил украинцам считать это предложение лайфхаком. Однако после шквала критики Гетманцев удалил скандальный пост.

Ранее, 13 июля, компания «Укрэнерго» ужесточила график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно. Причиной жестких мер стали аномальная жара и уровень потребления, превышающий прогнозный.

При этом 1 июля Украина стала получать меньше электроэнергии в связи с возросшим потреблением из-за жары в странах Европейского союза (ЕС). Одновременно в стране выросло потребление из-за аномально жаркой погоды.

В начале июня директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве ввели экстренные отключения электричества. По его словам, мегаполис «вышел за лимиты», а экстренные отключения по графикам не действуют.

За день до этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у города больше нет возможности самостоятельно генерировать электроэнергию. Он добавил, что власти пытаются переделать систему энерго-, водо- и теплоснабжения в городе, поскольку входить в зиму с такой системой энергообеспечения «невозможно».