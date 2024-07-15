Реклама
Прямой эфир
Туризм
Премьер-министр Таиланда одобрил 60-дневный безвизовый режим для россиян
Мир
CNN узнала об отсутствии проверки охраной места митинга Трампа перед покушением
Мир
Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас
Мир
Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов
Мир
В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков
Мир
Политолог объяснил планы членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии
Мир
Литва передаст Украине электрооборудование на €50 млн
Мир
В Ереване начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024
Общество
Вероятной причиной пожара в районе Дюрсо названо нарушение правил безопасности
Общество
Пожар в Коктебеле распространился на Карадагский заповедник
Мир
СМИ сообщили о готовности ХАМАС поддержать переговоры по урегулированию в Газе
Армия
Россия и Китай обсудили вопросы тылового обеспечения армий двух стран
Армия
Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма
Общество
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза в России
Мир
Маск заявил о провале Секретной службы США из-за покушения на Трампа
Общество
В Москве начали строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
Происшествия
В Коктебеле загорелась сухая растительность на площади 20 га

В раде предложили украинцам ведро и колодец вместо кондиционера

Депутат рады Гетманцев предложил украинцам ведро и колодец вместо кондиционера
0
Фото: Unsplash/Pavlo Semeniuk
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы не должны «делать трагедии» из установившейся аномальной жары и перебоев с электричеством, для охлаждения можно использовать ведро и колодец. Об этом 14 июля в своем Telegram-канале написал председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, таможни и налоговой политики Даниил Гетманцев.

«Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тыс. лет до их рождения человечество справлялось с «несносной» жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело», — призвал депутат.

Парламентарий предложил украинцам считать это предложение лайфхаком. Однако после шквала критики Гетманцев удалил скандальный пост.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее, 13 июля, компания «Укрэнерго» ужесточила график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно. Причиной жестких мер стали аномальная жара и уровень потребления, превышающий прогнозный.

При этом 1 июля Украина стала получать меньше электроэнергии в связи с возросшим потреблением из-за жары в странах Европейского союза (ЕС). Одновременно в стране выросло потребление из-за аномально жаркой погоды.

В начале июня директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве ввели экстренные отключения электричества. По его словам, мегаполис «вышел за лимиты», а экстренные отключения по графикам не действуют.

За день до этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что у города больше нет возможности самостоятельно генерировать электроэнергию. Он добавил, что власти пытаются переделать систему энерго-, водо- и теплоснабжения в городе, поскольку входить в зиму с такой системой энергообеспечения «невозможно».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024