При артиллерийском обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, погибла местная жительница. Об этом 15 июля сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

«Сегодня, 15 июля, около 14:00 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки», — уточнили власти.

Также с осколочными ранениями госпитализирован мужчина 1972 года рождения.

Накануне обстрел со стороны ВСУ территории Новой Каховки привел к повреждению линии электропередачи — сотни абонентов остались без электричества.

До этого, 9 июля, ВСУ обстреляли поселок Любимовка в Херсонской области, пострадали две женщины. Они были госпитализированы.

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.