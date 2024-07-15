В Москве сотрудники МЧС спасли запертую на балконе собаку

В Москве сотрудники МЧС спасли собаку, запертую на балконе пятого этажа. Об этом сообщается 15 июля в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в жилом доме, который расположен на улице Академика Бакулева. Пес на протяжении двух дней выл на балконе. Соседи вызвали правоохранительные органы, а также спасателей.

«Специалисты центра «Лидер» и полицейские пробрались через балкон соседней квартиры к животному и спасли его», — сообщили в ведомстве.

На данный момент животное находится в безопасности.

Ранее, 3 марта, спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед канала имени Москвы в Мытищах. Пса, который пытался выбраться из майны на лед посередине водоема, заметил проходивший мимо очевидец. Он обратился в экстренные службы.