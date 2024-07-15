В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве при конфликте на дороге

В Подмосковье суд арестовал жителя города Жуковский по обвинению в убийстве мужчины во время дорожного конфликта. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 13 июля на улице Баженова. По данным следствия, несколько мужчин поругались на дороге, началась потасовка, в ходе которой потерпевший распылил перцовый баллончик. Обвиняемый ответил ударом арматуры по голове, из-за чего его оппонент скончался.

Так, 21-летний мужчина обвиняется по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователями и криминалистами изъят перцовый баллончик, металлическая труба, проведены допросы, назначены экспертизы.

Ранее, 17 апреля, в Москве произошло убийство, поводом которого стал дорожный конфликт. 24-летний местный житель сделал замечание водителю, припарковавшему автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома. В ответ тот избил его, а также ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице на следующий день.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан 19 апреля в Ростовской области. Его поймали вместе с двумя соучастниками. Также были задержаны отец и друг подозреваемого.

К настоящему моменту шестерым задержанным по делу предъявили обвинения. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.