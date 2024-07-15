«Земляне» исполнили Гимн России на открытии Суперкубка по футболу

В минувшие выходные состоялись два крупных футбольных события: футбольный матч женских сборных России и Северной Кореи, прошедший в столице, а также Суперкубок, за который футболисты сразились в Волгограде. Мероприятия, организованные Российским футбольным союзом при поддержке «Русской Медиагруппы», прошли в формате спортивно-музыкальных праздников.

Российский футбольный союз и «Русская Медиагруппа» создали коллаборацию спорта и музыки. Партнерство двух организаций позволило вывести футбол за рамки чисто спортивного события и сделать его местом притяжения и для болельщиков, и для всех поклонников активного образа жизни.

13 июля на «Волгоград Арене» на поле вышли «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Краснодар». Матч собрал 42 тыс. зрителей.

Открыли мероприятие группа «Земляне», исполнившие гимн РФ, а также Dj Smash и Ольга Серябкина — они презентовали новый трек «Супергерой», и группа RASA.

«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России.

В завершении матча на поле вышла Севиль (Artik & Asti), которая исполнила знаменитую композицию «Грустный дэнс». Также болельщиков порадовало выступление Эльдара Джарахова.

Днем ранее 12 июля на столичном стадионе «Москвич» состоялся товарищеский футбольный матч женских сборных России и Северной Кореи. Россиянки впервые с 2021 года сыграли матч в Москве при зрителях, они уступили соперницам со счетом 0:3.

Музыкальным подарком для болельщиков от партнера матча, «Русской Медиагруппы», стало выступление на открытии артистов лейбла Rock Fam Любови Успенской и Mia Boyka.