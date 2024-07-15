Ледокол «Сибирь» проводил два судна в порт Певек

Экипаж атомного ледокола «Сибирь» на прошлой неделе завершил проводку двух судов в морской торговый порт Певек. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

Рейс атомохода стал первым в летне-осенней навигации в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны, пишет ИА «Би-порт».

В Объединенной судостроительной корпорации добавили, что на маршрутах Северного морского пути работают еще два ледокола проекта 22220 — «Урал» и «Арктика». Каждое судно оборудовано двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Благодаря двухосадочной конструкции ледоколы могут работать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Ранее «Известия» писали, что ученые ожидают появления в Арктике новых видов транспорта и логистических решений. Например, подводных танкеров и сухогрузов. Эти суда смогут обходить ледовые препятствия, проходя под ними на глубине 50–100 м.