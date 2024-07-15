Пятерых туристов на сапбордах спасли в районе мыса Краб в Крыму

В Крыму пятерых туристов на сапбордах едва не унесло в открытое море. ЧП произошло в районе мыса Краб. Молодые люди начали подавать сигналы о помощи, их увидели и спасли.

Как уточняет ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по республике, спасательную операцию провели сотрудники ГИМС. Они оперативно подняли на борт туристов и доставили их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В ведомстве напомнили, что при прогулках на сапборде важно учитывать скорость ветра и течение, а также не пренебрегать спасательным жилетом.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что в Туапсинском районе Краснодарского края туристки пропали во время плавания с сапбордами в море. В районе пляжа, расположенного в коттеджном поселке «Сосновый Берег» Туапсинского района, в море унесло три сапборда с тремя туристами. Одна девушка на сапе смогла вернуться на берег, две других нет.