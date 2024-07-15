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В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Власти немецкого города Эрфурт намереваются выделить €2,5 млн на переселение исчезающего вида диких хомяков, для того чтобы расширить территорию одной из школ. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило издание Thüringer Allgemeine.

Отмечается, что для строительства нового школьного кампуса рассматривали 19 участков. Подходящим для этой цели оказался только один, но территория была заселена хомяками. Обнаруженный вид грызунов охраняется в Германии, именно поэтому местные власти приняли решение переселить животных.

На реализацию потребуется €2,5 млн: эту сумму потратят на создание благоприятных условий для жизни хомяков.

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Ранее, 27 июня, сообщалось, что борнейского слона внесли в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Изначально сокращение популяции произошло из-за вырубки лесов на острове Калимантан, где проживают карликовые слоны Борнео.

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