В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков

Власти немецкого города Эрфурт намереваются выделить €2,5 млн на переселение исчезающего вида диких хомяков, для того чтобы расширить территорию одной из школ. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщило издание Thüringer Allgemeine.

Отмечается, что для строительства нового школьного кампуса рассматривали 19 участков. Подходящим для этой цели оказался только один, но территория была заселена хомяками. Обнаруженный вид грызунов охраняется в Германии, именно поэтому местные власти приняли решение переселить животных.

На реализацию потребуется €2,5 млн: эту сумму потратят на создание благоприятных условий для жизни хомяков.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что борнейского слона внесли в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Изначально сокращение популяции произошло из-за вырубки лесов на острове Калимантан, где проживают карликовые слоны Борнео.

Животные начали мигрировать на территории, где проживают люди: это привело к периодическому уничтожению посевов. В МСОП отметили, что ситуация повлекла за собой убийства слонов местными жителями ради защиты посевов и в качестве мести.