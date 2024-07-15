Противопожарные патрули создадут на Кубани после пожара в районе Дюрсо

В Краснодарском крае появятся круглосуточные противопожарные патрули. Об этом объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Поручение он дал на рабочем краевом совещании, посвященном обсуждению ликвидации возгорания в лесу под Новороссийском в районе села Дюрсо.

По словам главы региона, патрули будут помогать в быстрой локализации очагов возгорания. Они должны появиться в каждом муниципалитете края.

Кондратьев отметил необходимость справляться с огнем на начальной стадии, а не в условия, когда пожар уже разросся. Дислокация сил должна быть перенесена ближе к лесам и местам отдыха, заявил губернатор, чьи слова приводит ИА KrasnodarMedia.

В свою очередь, врио начальника ГУ МЧС по региону Андрей Потахов рассказал, что из-за ветра даже авиации было сложно работать, в основном пожар победили люди. Поэтому в пожароопасный период важно создать дополнительные патрули и временные посты в местах отдыха и на туристических маршрутах.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат».

По последним данным, два человека пострадали. На турбазе «Романтик» было охвачено огнем более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных баз отдыха.

По данным МЧС, с огнем боролись 350 человек, 96 единиц техники и шесть авиабортов: самолет ИЛ-76, два вертолета Ка-32 и три Ми-8.

Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае стало нарушение правил безопасности местными жителями.