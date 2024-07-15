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Политолог объяснил планы членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии

Политолог Топорнин: ЕС хочет бойкотировать мероприятие Орбана из-за его позиции
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Страны Евросоюза (ЕС) хотят бойкотировать саммит Венгрии по иностранным делам из-за позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. Такое мнение политолог Николай Топорнин высказал в понедельник, 15 июля.

«Мы видим некий бунт на корабле, когда большинство государств-членов не хотят такой несогласованной внешнеполитической активности страны-председателя ЕС. Как будет действовать Орбан — тоже большой вопрос, потому что это определенный удар и по его самолюбию, и по амбициям Венгрии в качестве страны-председателя. Если другие страны не будут участвовать в этих инициативах, какова цена этих инициатив?» — задался вопросом политолог в разговоре с Lenta.Ru.

Топорнин назвал эту ситуацию достаточно странной и добавил, что не помнит, чтобы министры одних стран бойкотировали мероприятия других государств.

«Они были недовольны индивидуальными действиями Орбана, которые расценивались больше как пропагандистские инициативы, чем индивидуальные мероприятия — поездки в Киев, Москву и Пекин, где он пытался урегулировать украинский конфликт. Второе — они недовольны тем, что при обсуждении нового пакета санкций Венгрия всегда выступает против», — объяснил политолог.

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Представители Еврокомиссии не намерены встречаться с Орбаном для обсуждения его визитов в эти страны

Ранее в этот день газета Politico написала, что министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) намерены бойкотировать встречу глав МИД в Будапеште, отправившись на подобное мероприятие, организованное главой евродипломатии Жозепом Боррелем, передает RT.

Отмечается, что Венгрия, которая председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28–29 августа, сообщается на сайте aif.ru. Однако Боррель намерен созвать министров на формальный саммит по иностранным делам во время встречи, организованной Орбаном в Будапеште, сообщает 360.ru.

Подобное отношение вызвано в Брюсселе недавними визитами Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами стран ЕС и касались украинского кризиса, сообщается на сайте kp.ru.

13 июля официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил «Известиям», что Еврокомиссия не планирует встречаться с Орбаном для обсуждения результатов визитов в Москву и Пекин. Он отметил, что Орбан совершал визиты в Россию и Китай не от имени Европейского союза.

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