В магазинах Красноярска обнаружили персики и нектарины из Китая с особо опасным вредителем, восточной плодожоркой. Всего в город на автомобиле ввезли 9,8 т зараженных нектаринов и 9 т зараженных персиков.

Собственникам фруктов предъявили предостережения. Персики и нектарины с вредителем удалось обеззаразить, они больше не опасны, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по региону.

Отмечается, что восточная плодожорка распространена в России ограниченно. В южных регионах из-за нее потери урожая могут достигать 90%. Вредитель попадает в новые регионы при перевозке зараженной продукции.

Ранее, 15 июля, турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин признался, что экспорт в Россию стал для турецких бизнесменов кошмаром из-за санкций Запада. По словам Эрчина, торгующие с российской стороной предприниматели из Турции сталкиваются со множеством проблем вроде замораживания банковских счетов и угроз западных чиновников, поэтому экспорт в РФ сокращается.