Мужчина погиб при опрокидывании кроссовера на автодороге под Сургутом

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате опрокидывания легкового автомобиля погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла днем в понедельник, 15 июля, на 3-м км автодороги «Подъезд к поселку Федоровский». Предварительно установлено, что 45-летний водитель Hyundai Santa Fe превысил скорость и потерял управление. Машина вылетела на встречную обочину и опрокинулась на крышу.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Ура.ру». Его 44-летняя пассажирка доставлена в больницу Сургута с травмами.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

15 июля «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России, что за прошедшие выходные, 13 и 14 июля, на дорогах страны произошло 689 ДТП, в которых 104 человека погибли и 835 получили травмы.