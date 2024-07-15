Жителям Минусинска посоветовали сутки не выходить на улицу

В Минусинске Красноярского края ввели режим «черного неба» I степени опасности. Он будет действовать с 16:00 15 июля по 19:00 16 июля.

В этот период жителям советуют не выходить на улицу. Дело в том, что в городе ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, специалисты советуют в этот период проветривать помещения только кондиционерами, а физкультурой заниматься — только в закрытых спортивных комплексах. Лучшее решение — выезд за город.

Ранее в населенных пунктах Амурской области и Забайкальского края местные жители жаловались на смог. Именно в этих двух регионах, а также в Якутии сейчас наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, отчитались в Минприроды. Всего режим ЧС в связи с лесными пожарами введен в восьми субъектах.